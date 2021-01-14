Biden’ın Yemin Töreni Öncesinde Hangi Önlemler Alındı?

ABD Kongresi baskınının ardından Joe Biden’ın yemin töreni için başkent Washington’da çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Biden’ın güvenlik sebebiyle Washington’a trenle gelmekten vazgeçtiği belirtildi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) hem başkent Washington’da hem de diğer eyaletlerin başkentlerinde yeni silahlı protesto düzenlenebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. 20 Ocak’ta yapılacak devir-teslim töreni öncesinde başkent Washington’da özellikle Kongre binası çevresinde çok sıkı güvenlik tedbirleri dikkat çekiyor. Biden başkente trenle gelmekten vazgeçti Associated Press haber ajansına konuşan ve isim vermeyen kaynaklar, güvenlik kaygısı sebebiyle Joe Biden’ın Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinden başkente Amtrak treniyle Washington’a gelmeyeceğini belirtti. Wilmington-Washington arası trenle yaklaşık 90 dakika sürüyor. 36 yıllık senato kariyeri boyunca tren yolculuğunu tercih etmesiyle bilinen Joe Biden başkan yardımcısı olarak görevdeki son gününde Washington’dan ayrılırken da memleketine trenle dönmüştü.

Biden başkanlık seçimi kampanyası sırasında da mavi-yakalı işçi seçmenlerin desteğini almak amacıyla Ohio ve Pennsylvania eyaletlerinde tren turuna çıkmıştı. Eşi ve küçük kızının 1972 yılında trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından oğullarını büyütmek için neredeyse her gece evine dönen Joe Biden’ın Senato’daki ilk günlerinden itibaren trenle çok sık yolculuk yaptığı biliniyor. Biden’ın bu özelliği geçtiğimiz Ağustos ayında düzenlenen Demokrat Parti Kurultayı sırasında da gösterilen kısa filmde yer almıştı. Biden FBI ve Gizli Servis’ten bilgi aldı Joe Biden, Çarşamba günü de FBI yetkilileri, Gizli Servis ve ulusal güvenlik ekibinden önümüzdeki günlerde olası şiddet olaylarına ilişkin bilgi aldı. Biden’ın yemin töreni öncesinde başkent Washington’da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Trump yanlılarının Kongre binasını işgal etmelerinin ardından, binanın etrafı beton bloklar ve tellerle çevrilmişti. Özellikle Kongre binası, National Mall olarak bilinen meydan ve civardaki federal binalar çevresinde metal kapılar ve bariyerlerle güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Bazı caddeler trafiğe kapatılıyor, özellikle başkentte Kongre binasına yakın bölgelerde de Cuma gününden itibaren otoparklar kapalı kalacak. “Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği” ilanı öne çekildi Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser’ın talebi üzerine, sıkı güvenlik gerektiren özel etkinliklerde devreye sokulan Ulusal Özel Güvenlik Etkinliği ilanı 13 Ocak tarihine çekildi. Bu uygulama kapsamında tamamen farklı bir komuta-kontrol mekanizması işletiliyor. Uluslararası zirveler ya da Super Bowl gibi etkinliklerde devreye sokulan bu uygulamanın yemin töreninde de kullanılması olağan, ancak etkinlikten günler öncesinde bu uygulamanın devreye girmesinin alışılmışın dışında bir gelişme olduğu belirtiliyor. Belediye Başkanı Bowser Çarşamba gününden itibaren yemin töreni alanı içinde bulunan kişilerin güvenlik güçleri tarafından durdurulup sorgulanabileceğini belirtti. Aktivistlerden “oteller kapansın” çağrısı Şiddet olayları beklentisi sebebiyle Black Lives Matter bağlantılı grup ve Shutdown DC, Çarşamba günü ortak bir açıklama yaparak başkent merkezinde bulunan tüm otellerin gönüllü olarak kapatılması çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada şiddet tehdidinin yanı sıra, pandemi döneminde genellikle maske takmadıkları gözlemlenen Trump destekçilerinin otel personeli için sağlık riski de oluşturduğuna dikkat çekildi. Irkçı Proud Boys (Gururlu Çocuklar) grubu üyelerinin kaldığı bir otelse geçen hafta kapanma kararı aldı. Aktivistler yaptıkları ortak açıklamada, “Altı gece boyunca otellerin tamamen kapalı kalması otel çalışanlarının, komşuların, görevi devralacak yönetim yetkililerinin, Kongre üyelerinin ve demokrasimizin güvenliğini sağlamanın tek yolu. Oteller gönüllü olarak kapanmazsa, Belediye Başkanı Bowser’dan olağanüstü hal talimatını uzatmasını ve kentteki tüm otelleri kapatmasını talep ediyoruz” dedi. Ulusal Muhafızlarda uzun namlulu silah Başkent Washington’da yemin töreni günü 20 binden fazla Ulusal Muhafız birliğinin görev yapması ve bunların bir kısmının silahlı olması bekleniyor. Kongre binası civarında görev yapacak olan Ulusal Muhafızlar’ın uzun namlulu silah, diğer muhafızların da bellerinde tabanca taşıyacakları belirtildi.