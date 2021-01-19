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Biden'ın yemin töreni: Trump kendisi için veda etkinliği planladı, Pentagon askeri törene karşı çıktı

19.01.2021 14:54 | Son Güncelleme:
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Biden'ın yemin töreni: Trump kendisi için veda etkinliği planladı, Pentagon askeri törene karşı çıktı

Yarın seçimi kaybettiği rakibi Joe Biden'ın yemin törenine katılmayarak çok uzun süre sonra bir geleneği bozmaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, kendisi için bir veda etkinliği planladı. Trump'ın aynı etkinliği görkemli bir askeri törene çevirmek istediği, ABD Savunma Bakanlığı'nın bu talebi reddettiği bildiriliyor.

Yarın seçimi kaybettiği rakibi Joe Biden'ın yemin törenine katılmayarak çok uzun süre sonra bir geleneği bozmaya hazırlanan ABD Başkanı Donald Trump, kendisi için bir veda etkinliği planladı.

Başkanlık uçağının bulunduğu Maryland eyaletindeki Andrews Üssü'nde düzenlenecek etkinlik için çok sayıda kişiye davetiye gönderildi.

"Kırmızı halı" etkinliği için, Trump'ın destekçilerinden oluşacak ve yönetiminde görev alan isimlerden oluşan bir davetli grubu belirlendi.

Trump'ın aynı etkinliği görkemli bir askeri törene çevirmek istediği, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bu talebi reddettiği bildiriliyor.

Güvenlik ve istihbarat konularına yer veren Defence One isimli siteye konuşan Pentagon yetkilileri, önceki 5 başkana yapılanın aksine Trump için bir askeri veda töreni düzenlenmeyeceğini söyledi.

Trump yönetiminin ise askeri uçaklarla bir geçit töreni yapılması için nabız yokladığı belirtiliyor.

Etkinlik için davetiye gönderilen kişiler, beraberlerinde 5'er kişi getirebilecek. Medyaya yansıyan davetiyelerde katılımcılardan; silah, cephane, patlayıcı, lazer işaretleyici ve oyuncak silah getirilmemesi isteniyor.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, etkinliğin Joe Biden'ın yemin töreninden 4 saat kadar önce sabah 08:00 sıralarında başlayacağını ancak güvenlik aramaları nedeniyle davetlilerden bir saat önce gün doğarken alanda olmalarının istendiğini yazdı.

Pence, Trump'ın vedasına da katılacak mı?

Sabah saatlerinde üs çevresindeki hava sıcaklığının sıfırın altına düşebileceği tahmin ediliyor.

Daha önce Biden'ın yemin törenine katılacağını açıklayan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, öncesinde Trump'ın etkinliğine katılıp katılmayacağı bilinmiyor.

Trump'ın veda etkinliği, katılımcıları kadar zamalaması ile de dikkat çekici olacak. ABD Başkanı Trump'ın, Air Force One uçağının halen kendi kullanımında olduğu sıralarda etkinliğin sonlanması bekleniyor.

Melania ve Donald Trump, geleneğin aksine Biden'ları Beyaz Saray'da karşılamayacak.

Başlıca başkanlık sembolleri arasında olan jumbo jet tipi uçak, yemin töreni ile birlikte Joe Biden'ın kullanımına geçecek.

Trump tören sonrası 1600 kilometre uzaklıktaki Florida'da bulunan Mar-a Lago isimli mülküne geçecek.

Bunun yerine, resmi devlet ziyareti havası olan bir askeri seremoni havası olabileceği belirtiliyor.

6 Ocak'ta Kongre'ye düzenlenen saldırı ve sonrasındaki gelişmeler nedeniyle iki etkinlikte de güvenlik en üst seviyede olacak.

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump ise rakibinin yemin törenine katılmayan tarihteki dördüncü başkan olacak.

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