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Biden’ın Yemin Törenine Hangi Sanatçılar Katılacak?

14.01.2021 19:38 | Son Güncelleme:
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Biden’ın Yemin Törenine Hangi Sanatçılar Katılacak?

20 Ocak’ta başkent Washington’da yapılacak başkanlık yemin törenine Lady Gaga, Jennifer Lopez ve Justin Timberlake gibi ünlü isimler katılacak

ABD’de 20 Ocak’taki başkanlık yemin törenine yoğun güvenlik önlemleri altında hazırlanırken, günün program da belli olmaya başladı.

Ünlü şarkıcılar Lady Gaga ve Jennifer Lopez, Biden’ın yemin töreninde yer alacak. Lady Gaga’nın Amerikan milli marşını seslendireceği ve Jennifer Lopez’in bir müzik performansı vereceği açıklandı.

Yemin töreninde sahne alacak diğer sanatçılar arasında Justin Timberlake, Jon Bon Jovi, Demi Lovato ve Ant Clemons yer alıyor.

Bu son katılımların duyurusu, ünlü aktör Tom Hanks'ın Biden'ın başkanlığını kutlayan 90 dakikalık bir televizyon programı sunacağının açıklanmasından bir gün sonra yapıldı.

Programa göre duayı Georgetown Üniversitesi eski başkanı Rahip Leo O'Donovan okuyacak ve programın Bağlılık Yemini kısmını, Georgia eyaletinden itfaiye eri Andrea Hall yönetecek. İlk ulusal gençlik şairi ödüllü Amanda Gorman, şiir okuyacak. TörendeDelaware eyaletinin Wilmington kentindeki Bethel African Metodist Episkopal Kilisesi’nden Rahip Silvester Beaman de bir konuşma yapacak.

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