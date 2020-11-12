Biden'ın Zaferi Avrupa'yı Rahatlatır Mı?

ABD Başkanı Donald Trump’la, İran'dan Çin'e, Paris İklim Anlaşması'ndan, gümrük vergilerine kadar pek çok dosya üzerinde zor günler geçiren Avrupa liderleri, demokratların adayı Joe Biden'ın "seçim zaferini ilan etmesinin ardından" derin bir nefes aldı. Başta Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere AB'li liderler, daha sonuçlar kesinleşmeden, birbiri ardına yeni Başkanı kutladı. Ancak Biden, AB liderlerinin umduğu gibi farklı bir politika izleyecek mi? AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell uyarıyor: "Biden'ın seçilmesi, Avrupalıların zamanı geri almasını sağlamayacak. Artık ABD'nin koruyucu şemsiyesini hayal etmekten vazgeçin" ABD seçimlerinde uzun süren sayım işlemleri nedeniyle, tüm dünya gibi AB liderleri de temkinli bir şekilde sonuçları bekledi. Ancak ana akım Amerikan medyasının, 7 Kasım'da Biden'ın zaferini ilan etmesinin ardından başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupalı liderler, yayınladıkları Twitter mesajlarıyla sevinçlerini gizlemedi.

Seçim sonuçlarını analiz eden Le Monde gazetesi, Biden'ın seçilmesiyle büyük umut besleyen AB liderlerinin durumunu "Joe Biden'ın zaferi Avrupa'da büyük rahatlama sağladı" başlığıyla özetledi. Avrupalılar arasında bu rahatlama ve Trump sayfasını hızla çevirme isteği, daha sonuçlar resmiyet kazanmadan gözler önüne serildi. Macron, Merkel ve Trump'a yakınlığı ile bilinen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve hatta Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen'in, son derece hızlı kutlama mesajları geldi. ABD-AB arasında gerilimli dosyalar Dünyanın jeopolitik açıdan büyük değişim yaşadığı, Corona virüsü salgını krizi ve yeni dünya düzeninin nasıl kurulacağı sorularının sorulduğu bir dönemde gerçekleşen Amerikan seçimleri, uluslararası düzeyde her zamankinden daha büyük önem taşıdı. Joe Biden, Covid-19 salgınıyla çalkalanan bir ülke, dünya sahnesinde Amerikan itibarının kaybı, ırkçı tartışmalarla kaynayan bir toplum ve Cumhuriyetçi olarak kalabilecek bir Senato gibi büyük zorluklarla karşı karşıya. Ve Avrupalı liderler de Joe Biden'i bekleyen bu büyük zorlukların farkında.

Ancak Avrupa, Amerika’daki seçimi, öncelikle popülist-demagojik rejim ve hareketler karşısında yüksek baskı altındaki demokrasi açısından önemli dersler verebilecek, tarihi bir sınav olarak gördü. AB liderleri, kendi egemenliklerini kaybetmek ve Çin-ABD çatışmasında, ayaklar altına alınan güç olmak istemiyor. AB liderlerinin ortak umudu, trans-atlantik ilişkinin, iklim ve nükleer anlaşmaya imza atan Obama döneminde olduğu gibi, farklı bir bağlamda yeniden canlandırılması. Biden'ın seçilmesine, en çok Başkan Donald Trump’la zorlu bir dönem geçiren Merkel sevindi. Merkel, Biden'ın zaferini açıklamasından hemen sonra "Zamanımızın büyük zorluklarının üstesinden gelmek istiyorsak transatlantik dostluğumuz vazgeçilmezdir" dedi ve bu konuda özel bir basın toplantısı dahi düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, Amerikan seçimlerinde katılımın yüksek olmasının demokrasi açısından önemli bir gelişme olduğunu ancak "Ne yazık ki kutuplaşma da öyle" diyerek bundan sonra yaşanacak zorluklara da işaret etti.

AB ve NATO'dan kutlama Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Joe Biden'ı tebrik ederek, AB'nin, ABD’yle çatışmalı bir ilişkiden sonra "sağlam bir ortaklık" inşa etme iradesinin altını çizdi. Avrupa Konseyi başkanı Charles Michel "AB, sağlam bir transatlantik ortaklığı taahhüt etmeye hazır. COVID-19, çok taraflılık, iklim ve uluslararası ticaret, birlikte ele alınması gereken zorluklardır" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Joe Biden'ı kutlayarak "İttifak'ın güçlü bir destekçisini selamlıyor ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Güçlü bir NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa için önemlidir" mesajını paylaştı. "Yeniden dengelenmiş ilişki" Fransa'daysa, Cumhurbaşkanı Macron, 7 Kasım'da İngilizce ve Fransızca olarak yayınladığı Twitter mesajında "Bugünün sorunlarını çözmek için yapmamız gereken çok şey var. Birlikte hareket edelim!" dedi. ABD'nin muhtemel yeni Başkanı’yla daha önce hiç karşılaşmayan Macron, kutlama mesajından da ileri bir aşamaya geçerek, 10 Kasım Salı günü, Trudeau, Johnson ve Merkel'den sonra, Biden'ı telefonla aradı. Yaklaşık 10 dakika süren kısa görüşmede Macron, NATO ve AB’yle ilişkiler konusunu ele aldıklarını açıkladı. Fransız Dışişleri’yse Obama yönetiminden aşina olduğu Biden'ın, diplomasi ekibiyle temasa geçti bile.

Ancak, Fransa'da Biden'ın seçilmesine ilişkin Almanya'dan daha "temkinli bir iyimserlik" hakim. Le Monde gazetesi "Uluslararası meselelere ve transatlantik diyaloğa aşina olan demokratik bir cumhurbaşkanının ortaya çıkışı, her şeyden önce Avrupa'nın kendi stratejik, ekonomik ve askeri çıkarlarına ilişkin farkındalığını yavaşlatmamalıdır" uyarısında bulunuyor. Le Monde'a göre, Angela Merkel birkaç ay içinde siyaseti bırakarak kenara çekilince, Emmanuel Macron artık çok taraflılığın tek habercisi olduğunu iddia edemeyecek. Devam eden önemli zorluklara rağmen "Biden'ın gelmesiyle doğacak liberal demokrasilerin, daha barışçıl ve kolektif ortamında, Macron'un manevra alanı daralabilir" ifadesine yer veriyor. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian "yeniden dengelenmiş ilişki" ifadesini kullandığı kutlama mesajında “Bu yeniden dengelenmiş ilişkide birlikte yapacak çok şeyimiz olacak: ortak güvenlik, terörizmle mücadele, halk sağlığı, iklim, ticaret, dijital düzenleme. Değerlerimizi, çıkarlarımızı, ortak çözüm arayışlarını ve çok taraflılığı savunacağız" sözleriyle adeta ABD-AB "ortak yol haritasını" çizdi.

Trump'ın kaybetmesine üzülen 3 Doğu Avrupa ülkesi Polonya, Macaristan ve Çekya liderleri Trump'ı övdükten sonra Biden'ın, seçim zaferini kutlayan değil "başarılı kampanyasını öven" soğuk birer kutlama mesajı yayınladılar. Ancak, Polonya ve Romanya'nın yanısıra Baltık ülkeleri, Rusya ve NATO konusunda daha kararlı bir tutum sergileyen Biden'ın seçilmesinden rahatsız değil. İklim Anlaşması ilk sembolik jest Joe Biden’ın seçilmesi çevreciler ve özellikle de küresel ısınmayı sınırlamak için mücadele edenler tarafından büyük bir rahatlama olarak görüldü. ABD'nin iklim meselesindeki ağırlığı sadece siyasi değil, aynı zamanda ülkenin Çin'den sonra gezegendeki en büyük ikinci sera gazı yayıcısı olduğu gerçeğiyle de bağlantılı. Avrupa, Amerika devletinden öncelikle verdiği sözleri tutmasını ve Trump yönetimi tarafından terk edilen Dünya Sağlık Örgütü, Unesco, İran Nükleer Anlaşması, Paris İklim Anlaşması gibi çok taraflı yapılara yeniden dahil olmasını bekliyor. Özellikle Paris İklim Anlaşması'na hemen dönülmesinin "ilk sembolik jest" olacağını düşünüyor. Kısa vadede NATO müttefiklerine destek veren açıklamalar yapılması da bekleniyor. Özellikle Fransa, Biden'dan NATO bağlamında Türkiye’yle ilgili pozisyon almasını bekliyor.

Avrupalı diplomatlar, Biden'ın gelmesiyle, herşeyin eskisi gibi olmayacağını öngörüyor. Ancak, COVID-19 krizinin de elverdiği ölçüde düzenli olarak bir araya gelme ve ilişkilerde "hergün atılan tweetlerle yaşanan belirsizlik yerine, bir tür öngörülebilirlik" atmosferinin yaratılmasına büyük önem veriyorlar. Liderler artık "küçümseyici, ufak konuşmalar ya da tweetler yerine, daha derinlemesine çalışmayı" umut ettiklerini dillendiriyorlar. Bunun için de önce AB'li liderlerin ve AB kurumlarının bir araya gelerek, yeni yönetimle uzlaşı sağlanabilecek konuları belirlemesi gerektiğine dikkat çekiyorlar. AB'nin en üst diplomatı Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell "Biden'ın seçilmesi, Avrupalıların zamanı geri almasını sağlamayacak. Artık ABD'nin koruyucu şemsiyesini hayal etmekten vazgeçin" uyarısında bulunuyor. Le Figaro gazetesine seçimleri değerlendiren bir söyleşi veren Borrell, açıkça, "Gerçekçi olmalıyız. ABD'de olup bitenler yalnızca Trump'ın kişiliğiyle ilişkilendirilemez. Amerikan toplumundaki değişim, Trump sonrasında da kalmaya devam edecek" diyor.

"Artık gerçekçi olmak lazım" Borrell, Biden için AB'nin "Trump'ın düşündüğü gibi, bir rakip ya da Amerikan çıkarlarına karşı kurulan bir yapı olmadığını", bunun AB için olumlu bir nokta olduğunu belirtiyor ancak "Biden’la birbirimizi dost, müttefik ve ortak olarak görüyoruz. Ama gerçekçi olmak lazım. Washington'dan baktığınızda, Avrupa artık bir operasyon sahası değil. Asıl cephe hattı Pasifik. İkinci Dünya Savaşı'nda oynadığımız rolden çok farklı bir rol oynamaya davet ediliyoruz. Demokratlar ve Joe Biden'ın Beyaz Saray'a gelişi, Avrupalıların zamanı geri almasına izin vermeyecek. Bunu kafanıza koymalı ve 'stratejik özerkliğimizi' düşünmeliyiz" dedi. Nükleer Anlaşma'sı iptal edilen İran da temkinli ama iyimser bir bekleyiş içinde. Bu iki konuda Biden yönetiminden önemli adımlar beklediklerini belirten Borrell "Eğer bu dosyalara 3 ya da 4 değişiklik daha ekleyebilirsek, dünyada farklı bir senaryo olurdu" diyerek, AB'nin beklenti ve önceliklerinin de altını çizdi. Avrupa ve Amerika ilişkilerini belirleyecek en büyük dosya "Çin’le rekabet" olacak. ABD-Çin çekişmesinde Avrupa'nın çıkarlarını korumaya çalışan AB yönetimi, Trump döneminde, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla yakın temas halinde Çin dosyasında uzlaşılan ve ayrışılan noktalar üzerinde çalıştı.