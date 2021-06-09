Biden'la Avrupa'ya Giden Gazetecilere Ağustos Böceği Engeli

Böceklerin basın mensuplarını taşıyan uçağının mekaniğini nasıl bozduğu belli değil. Hava durumu ve mürettebatın dinlenme takvimi de uçuşun gecikmesine etkili oldu. Nihayetinde, uçak başka bir uçakla değiştirildi ve 7 saatlik rötarın ardından sabaha karşı 4’te havalandı.

Başkan Biden da bugün Andrews Hava Üssü’nde Air Force uçağına binmeden önce ağustos böceklerine yakalandı. Boynuna gelen bir böceği eliyle iten Başkan, gazetecilere dönerek, “Bir tanesi beni yakaladı! Siz de dikkat edin!” dedi.

Uzmanlar, çiftleşme sürecinde öten bu böceklerin diğer seslere de yöneldiğini, bu yüzden uçağın etrafını sarmış olabileceklerini söylüyor.

Biden’la birlikte Avrupa’ya giden gazetecilerin uçağı da, yüksek sesle öten bu böceklerle sarıldı.

Brood X (Onuncu Tür) olarak adlandırılan bu böcekler 13 ila 17 yıl arayla, topraktan çıkıyor ve ağaçlar, binalar ve hatta yolları kaplıyor.

17 yıl sonra çiftleşmek için yeraltından çıkan ve “cicada” olarak bilinen trilyonlarca ağustos böceğinin istilası başkent Washington dahil ülkenin doğusunda birçok yerde sürüyor.

İlk Avrupa ziyaretinde Başkan Joe Biden’a eşlik eden gazetecilerin uçağı, ağustos böceklerinin istilası nedeniyle 7 saat geç kalkış yaptı.

ABD liderlerinin haşerelerle imtihanı

Her 13 ile 17 yıl arasında yeraltından çıkan trilyonlarca “cicada” geçmişte de başkanlara çeşitli ortamlarda sorun yaşatmıştı.

Gür sesiyle tanınan eski Başkan Theodore Roosevelt, 1902 yılında Arlington Ulusal Mezarlığı’nda bir konuşması sırasında, etraftaki ağustos böceklerinin gürültüsü nedeniyle sesini duyurmakta oldukça zorlanmıştı.

Başkan Ronald Reagan da 1987 yılında bir radyo programında yaptığı konuşmada, başkent Washington’un ağustos böcekleri tarafından ele geçirildiğini söyleyerek bu böcekleri “koca müsrifler” olarak tanımlamıştı.

Reagan konuşmasında, “Sanırım ‘cicada’lar yeniden yeraltına döndüğünde her şeyin daha hoş olacağına neredeyse herkes katılıyordur” demişti.

2004 yılında bir kampanya reklamında Cumhuriyetçiler, dönemin Demokrat başkan adayı John Kerry’yi “bir süre sonra ortadan yok olan gürültülü ağustos böceklerine” benzetmişti.

Eski başkanların bu tür temasları ağustos böcekleriyle de sınırlı kalmadı. George W. Bush, Barack Obama ve Donald Trump’ın görev dönemlerinde Beyaz Saray pek çok kez kara sineklerin akınına maruz kaldı. Hatta eski Başkan Yardımcısı Mike Pence’in geçen yıl canlı yayınlanan bir tartışma programında başına sinek konduğu anın görüntüleri sosyal medyada sık sık paylaşılmıştı.

Eski Başkan Barack Obama’nın bir röportaj sırasında etrafında dolanan bir kara sineğe, eline konduğu anda diğer eliyle vurduğu anın görüntüleri de uzun süre akıllarda kaldı.

