''Biden'la Görüşme Yeni Dönemin Habercisi Olacak''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 Ermeni olaylarını 24 Nisan’da “soykırım” olarak tanımlamasını anımsattı ve “Yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de, Sayın Biden’la NATO Zirvesi’nde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum” dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Büyükelçiliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) organizasyonuyla ABD merkezli bazı şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Toplantı başında Erdoğan’ın Türkiye’nin ekonomisini övdüğü, reformlara devam edildiği mesajını verdiği ve ABD’yle ilişkileri kısaca değerlendirdiği açış konuşması canlı yayınlandı. Sonrasında toplantı basına kapalı şekilde devam etti. Toplantıyı açış konuşmasında Türkiye’nin ABD ile uzun yıllara dayalı köklü, çok boyutlu müttefiklik ilişkisi bulunduğunu ve önemsediklerini söyleyen Erdoğan, zaman zaman yaşanan fikir ayrılıklarına rağmen iki ülke arasında müttefiklik ilişkisinin her türlü badirenin üstesinden gelmeyi başardığını söyledi.

ABD ile Türkiye’nin, Suriye’den Libya’ya, terörle mücadeleden enerjiye, ticaretten yatırımlara kadar geniş bir yelpazede ciddi işbirliği potansiyeli bulunduğunu kaydeden Erdoğan “Ülkelerimiz arasındaki mevcut mekanizmaları işleterek hızla mesafe almak istiyoruz. Ekonomik Ortaklık Konseyi, Ekonomik ve Ticari Stratejik İşbirliği Çerçevesi, Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması Konseyi gibi bu tür mekanizmaları devreye almamız gerekiyor. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için samimi, saygılı, ortak çıkarlara ve değerlere dayanan bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyoruz. Çelik ve alüminyum sektöründeki ilave tarifeler Türkiye’nin genelleştirilmiş tercihler sistemi dışında bırakılması, Türkiye menşeili ihraç ürünlerine yönelik anti damping önlemleri gibi adımlar bize yakışmıyor. Bu konularda Amerika’dan daha yapıcı hareket etmesini bekliyoruz” sözleriyle ABD yönetimine seslendi. Joe Biden’ın 1915 Ermeni olaylarını 24 Nisan’da “soykırım” olarak tanımlamasından Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığı yeniden vurgulayan Erdoğan, Biden’la ABD Başkanı olmasında bu yana ilk kez 14 Haziran'da yapacağı yüz yüze görüşmeyi işaret ederek, “Yaptığı açıklama ilişkilerimize ilave yük getirse de, Sayın Biden’la NATO Zirvesi’nde gerçekleştireceğimiz görüşmenin yeni dönemin habercisi olacağına inanıyorum” dedi. Erdoğan, “Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesinde yeni Amerikan yönetiminin de bizimle aynı iradeye sahip olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın ABD iş dünyasıyla toplantısında Türkiye’nin siyasi reform ve ekonomik büyüme çizgisinden vazgeçmediği yönünde mesajlar vermeye özen gösterdiği de görüldü. Erdoğan, yabancı ülkelerce yapılan haksızlıklara rağmen siyasetin yatırım ve ticari ilişkilere zarar vermemesi için azami hassasiyet gösterdiklerini savunarak, “Ülkemize yatırım yapan, istihdam oluşturan, ekonomik kalkınmamıza katkı sağlayan uluslararası şirketlere daima destek olduk. Kısa dönemli kazançlar uğruna serbest piyasa ekonomisinin ve kurallara dayalı uluslararası ticaretin aşındırıldığı salgın döneminde dahi ticarette korumacı politikalara asla başvurmadık. Özellikle yabancı sermaye düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, antisemitizm, ırkçılık gibi çarpık zihniyetlerin toplumumuzda zemin bulmasına hiçbir zaman fırsat vermedik, vermeyiz” diye konuştu. Türkiye’nin Corona virüsü salgını şartlarına rağmen ekonomik gelişimini sürdürdüğünü savunan Erdoğan, bu görüşünü ekonomik büyüme verileriyle açıkladı. Erdoğan, “Yüzde 1,8’lik oranla Çin’in ardından G-20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke oldu. Yine bu dönemde G-20’de sanayi üretimi en çok artan devletler arasında yer aldık. Geleneksel ihracat pazarlarımızdaki ciddi ekonomik küçülmeye ve dış talep daralmasına rağmen 170 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Aynı dönemde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret hacmi yüzde 4 artışla 21 milyar doları aştı. Dünyada salgının olumsuz etkileri azalıp ekonomide taşlar yerine oturdukça Türkiye’nin yakaladığı ivmenin hızı da artıyor. 2020’yi suhuletle atlatmamız, 2021 senesine güçlü bir başlangıç yapmamızı sağladı. 2021 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracatımız geçen seneye göre yüzde 33,1 artışla 68 milyar 752 milyon dolara çıktı. Bu iyimser tablonun oluşmasında ülkelerimiz arasındaki dış ticaret artışının da katkısı olduğunu görüyoruz. 2021 yılının ilk 4 ayında ihracatımız önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artarak 4 milyar 272 milyon doları buldu. Önümüzdeki hafta 2021 yılının ilk çeyrek büyüme rakamlarını göreceğiz, öncü veriler ilk çeyrekte de çok güçlü bir büyüme oranını yakalayacağımıza işaret ediyor. Sanayi üretimimiz 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 arttı. Salgının yol açtığı belirsizliklere rağmen Türkiye’ye olan yatırım talebinde de ciddi bir artış gözlemliyoruz. Uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 42 azaldığı 2020 yılında, Türkiye yaklaşık 8 milyar dolar doğrudan yatırım çekmeyi başardı. Amerika’nın Türkiye’deki toplam doğrudan yatırımları 13 milyar dolara, Türk firmalarının Amerika’daki yatırımları ise 7,2 milyar dolara ulaştı” dedi.

Türkiye ve Türk ekonomisine güven duydukları için Amerikalı şirketlere teşekkür ettiğini kaydeden Erdoğan, “Üç kıtanın kalbi konumundaki Türkiye’yi sizlerin de destekleriyle küresel bir üretim ve teknoloji üssü haline getireceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu. İş dünyası ve yatırımcılarla iletişim kanallarını her zaman açık tuttuklarını da anlatan Erdoğan, “Son 19 yıldır reform gündemimizden asla kopmadık. Şimdiye kadar karşılaştığımız sorunların üzerine nasıl çözüm odaklı gitmişsek bugün de aynısını yapıyoruz. Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre ekonomide, özgürlüklerde, hukuk ve adalette reform çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” mesajını verdi. İnsan Hakları Eylem Planı ve Ekonomik Reform Paketi’ni geçen aylarda açıkladıklarını hatırlatan Erdoğan, Türkiye’yi darbe anayasasından kurtararak yeni sivil bir anayasaya kavuşturma niyetlerini de ilan ettiklerini sözlerine ekledi. Toplantıya Netflix, Amazon, Microsoft, Pepsi Co, Boeing, Johnson&Johnson, Nova Power, Procter&Gamble, Kellogg, Hilton, Cargill, Cisco, Varian Medical, ve CITI dahil birçok firmadan üst düzey yöneticiler katıldı.