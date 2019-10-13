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BİFED'de büyük ödülü Belçika yapımı 'Nefessiz' aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 12:01 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde (BIFED) ödüller sahiplerini buldu.

BİFED'de büyük ödülü Belçika yapımı 'Nefessiz' aldı

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen Bozcaada Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde (BIFED) ödüller sahiplerini buldu. 60 ülkeden 450 filmin yarıştığı festivalde, Fethi Kayaalp Büyük Ödülü'nü Daniel Lambo'nun yönettiği Belçika yapımı 'Nefessiz' filmi aldı.
Bozcaada Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine, İlçe Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz ve çok sayıda sanatsever ile yabancı yönetmenler katıldı. Törende ‘Bulutsuzluk Özlemi’ müzik grubunun solisti Nejat Yavaşoğulları mini konser verdi. Fethi Kayaalp Büyük Ödülü'nü, ölümcül asbest endüstrisi hakkında hakikati öğrenmek için araştırmalar yapan yönetmen Daniel Lambo’nun çektiği 'Nefessiz' (Breathless) filmi aldı. İkincilik ödülü yönetmenliğini Ayşegül Selenga Taşkent’in yaptığı 'Ovacık'ın belgeseli, üçüncülük ödülü ise Christopher Walker’ın yönettiği 'Her Yönden Mızraklar' (Spears From All Sides) filminin oldu. Fransız yapımı 'Coğrafyacı ve Ada' belgeseli ise özel mansiyon ödülünü aldı. Öğrenci filmlerine verilen Gaia Ödülü ise, Julie Hössle’nin yönetmenliğini yaptığı İtalyan yapımı 'Batan Güneşin Doğuşu' filmine verildi.
Türkiye ve dünyadan çevre ve ekoloji alanında çalışan akademisyen, aktivist ve belgeselcilerin 5 gün boyunca bir arada takip ettiği festival, bugün ödüllü filmlerin gösterimiyle sona erecek.

FOTOĞRAFLI

BİFED'de büyük ödülü Belçika yapımı 'Nefessiz' aldıBİFED'de büyük ödülü Belçika yapımı 'Nefessiz' aldıBİFED'de büyük ödülü Belçika yapımı 'Nefessiz' aldıBİFED'de büyük ödülü Belçika yapımı 'Nefessiz' aldı

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