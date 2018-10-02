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BİFO, Fazıl Say’ın Flüt Konçertosu ile sezonu açıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 17:51 | Son Güncelleme

 BORUSAN İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 20’nci yılını kutlayacağı 2018 - 2019 sezonunu 4 Ekim Perşembe akşamı gerçekleşecek konserle açacak.

BİFO, Fazıl Say’ın Flüt Konçertosu ile sezonu açıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - BORUSAN İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 20’nci yılını kutlayacağı 2018 - 2019 sezonunu 4 Ekim Perşembe akşamı gerçekleşecek konserle açacak. Fazıl Say’ın Flüt Konçertosu’nun dünya prömiyerinin yapılacağı konserde Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO, flüt sanatçısı Bülent Evcil’e eşlik edecek.

Bu sene 20’nci yılını kutlayan Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), yeni sezonun açılışını bir dünya prömiyeriyle yapacak. Fazıl Say’ın BİFO’nun üyelerinden Bülent Evcil için yazdığı Flüt Konçertosu ilk kez 4 Ekim Perşembe akşamı 20.00’de İstanbul Lütfi Kırdar ICEC’teki Açılış Konseri’nde seslendirilecek.

BİFO solisti Bülent Evcil, Sir James Galway ile çalışmış, Türkiye’nin ve dünyanın en prestijli orkestraları ile Maazel, Strugala, Tabakov ve Aykal’ın aralarında olduğu şeflerle konserler vermişti. Kuşağının en iyi flütçülerinden biri olarak kabul edilen sanatçı, klasik müziğin başyapıtlarından çağdaş kompozisyonlara ve tangolara uzanan çok geniş bir repertuvara sahip.

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