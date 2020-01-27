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Big Ben saat kulesinin çanları Brexit için çalmayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 20:32 | Son Güncelleme

Big Ben saat kulesinin çanları Brexit için çalmayacak

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını (Brexit) kutlamak amacıyla tadilattaki Big Ben saat kulesinin çanlarının çalınması için yapılan para toplama kampanyası başarısız oldu.

StandUp4Brexit adlı grubun açıklamasında, kampanya kapsamında 272 bin sterlin (2 milyon 113 bin lira) toplandığı ancak çabalara rağmen Avam Kamarası'nın bu parayı bağış olarak kabul etmediği belirtildi.

Brexit'e 4 gün kala kampanyayı bitiren grup, toplanan paranın eski askerlere destek sağlayan bir yardım kuruluşuna bağışlanacağını duyurdu.

Başbakan Boris Johnson, tadilat halindeki Big Ben'in çanlarının yeniden çalabilmesi için 500 bin sterline ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Parlamentonun bu iş için devletin kaynak ayırmasına dönük bir teklifi reddetmesinin ardından Brexit yanlıları internet ortamında kampanya başlatmıştı.

Londra'nın simge yapılarından tarihi Big Ben saat kulesi, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 2017'de sessizliğe gömülmüş, çalışmaların 2021'de tamamlanacağı belirtilmişti.

İngiltere, 31 Ocak Cuma yerel saatle 23.00'te AB'den ayrılacak.

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Anahtar Kelimeler:
AB big ben Brexit ingiltere

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