HABER

Big Boyz Festivali’nde yaşanan kazayla ilgili organizasyon şirketinden açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 17:36 | Son Güncelleme

Big Boyz Festivali’nde yaşanan kazayla ilgili açıklama yapan organizasyon şirketi, festivalin iptal edildiğini ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.Eyüpsultan Kemerburgaz’da düzenlenen Big Boyz Festivali’nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına dalmış ve kazada 6 kişi yaralanmıştı.

Big Boyz Festivali’nde yaşanan kazayla ilgili açıklama yapan organizasyon şirketi, festivalin iptal edildiğini ve konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.
Eyüpsultan Kemerburgaz’da düzenlenen Big Boyz Festivali’nde kontrolden çıkan off road aracı kalabalığın arasına dalmış ve kazada 6 kişi yaralanmıştı. Yaşanan kazayla ilgili Alice Organizasyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kemer Country Club’da gerçekleştirilen Big Boyz Festival alanında yaşanan kaza ile ilgili bilgileri kamuoyumuzu doğru bilgilendirmek amacıyla paylaşıyoruz. 16 Haziran 2019 tarihinde festival alanındaki katılımcı bir firmanın standında sergilenen test aracındaki henüz tespit edilemeyen sebeplerden dolayı bir kaza yaşanmıştır. Can kaybı yaşanmayan bu üzücü olayda yaralanan vatandaşlarımıza alanda bulunan sağlık görevlileri anında ilk müdahaleyi yapmışlardır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Yaşanan kazada yaralanan vatandaşlarımızın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanmıştır. Kazanın ardından festival iptal edilmiştir. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

PARTNERİşte kalça estetiği yaptıran ünlülerİşte kalça estetiği yaptıran ünlüler
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 1’ağır 5 yaralıŞanlıurfa’da zincirleme kaza: 1’ağır 5 yaralı
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı’nda toplam 76 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi"Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı’nda toplam 76 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ben Müslüman sanıyordum'

'Ben Müslüman sanıyordum'

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Emine Toy ve Yılmaz Begiç öldürüldü

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığa daldı, yaralılar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

D-100'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.