Big Brother’ın fenomen ismi Aisleyne Horgan itirafıyla herkesi şoke etti! “Kilise tuvaletinde...”

İngiltere’de yayınlanan Big Brother televizyon programına katıldıktan sonra geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aisleyne Horgan sosyal medyadaki popülerliğini OnlyFans’a taşıdı. OnlyFans’ta seksi pozlarını ve fotoğraflarını satarak aboneleri üzerinden para kazandığını belirten Horgan, cinsel hayatına ilişkin ilginç bir deneyimini anlattı. Kilise tuvaletinde sevgilisiyle yakınlaştığı anları anlatan Horgan’ın sözleri tepki topladı.

“SINIRLARIMI ZORLAMAYI SEVİYORUM”

2006 yılında Big Brother programına katıldıktan sonra herkesin dikkatini çeken Horgan, cinsel hayatını sınırları zorlamayı ve yeni şeyler denemeyi sevdiğini belirtti. Toplumsal normların aksine kendi istekleri doğrultusunda hareket ettiğini belirten Horgan, “Bir kilise tuvaletinde erkek arkadaşımla cinsel ilişki yaşadım. Sınırlarımı zorlamayı seviyorum. Bu deneyimler sayesinde kendimi bulduğumu hissediyorum” dedi.



