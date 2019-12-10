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BIG Partisi'nden Türklere seçim çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 11:13 | Son Güncelleme

Almanya'da göçmenler tarafından kurulan Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG), Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde 13 Eylül 2020 tarihinde yapılacak yerel seçimler için kolları sıvadı.

Temel ELCİVAN, DUİSBURG (DHA)- Almanya'da göçmenler tarafından kurulan Yenilik ve Adalet Birliği Partisi (BIG), Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde 13 Eylül 2020 tarihinde yapılacak yerel seçimler için kolları sıvadı.
Geçtiğimiz hafta sonu Frankfurt kentinde 5’inci Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştiren ve teşkilatlarında görev alacak isimleri belirleyen BIG delegesi, Genel başkanı Haluk Yıldız ile yola devam kararı aldı. Genel kurulun ardından parti çalışmalarına hız veren BIG Genel başkanı Haluk Yıldız, 13 Eylül 2020 tarihinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde (KRV) yapılacak olan yerel seçimler için, bölgede yaşayan Türk kökenli seçmenlere ve yerel siyasetçilere bizimle çalışın çağrısı yaptı.

KRV'DE OTUZDAN FAZLA ŞEHİRDE ADAYLARIMIZ OLACAK
Dün akşam sosyal medya hesabından Türkçe ve Almanca paylaşım yapan BIG Partisi Genel Başkanı Haluk Yıldız, "2020 son baharında Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti yerel seçimlerinde, BIG Partisi olarak otuzdan fazla şehirde belediye meclislerinde, adaylarımızı seçtirmek için yoğun çalışma içerisindeyiz. Bizimle çalışmak isteyen arkadaşlar, lütfen bizimle irtibata geçsinler" şeklinde adaylıklar için açık çağrı yaptı.

BİR ÇAĞRIDA STK'LARA
Genel Başkanı Haluk Yıldız aynı amaçla, Almanya'da faaliyet gösteren Türk Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) seslendi. Haluk Yıldız, "STK'lara dostça sesleniyorum, ortak bir istişare platformu oluşturup, Almanya'daki sorunlarımıza ortak el atmaya, ortak akılla strateji ve eylemle güçlü bir lobi oluşturmaya var mısınız? Birçok kardeşimiz bizler bunu bekliyor" sözleriyle STK temsilcilerine çağrıda bulundu.

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