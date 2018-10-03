Biga 5. Sığır Güzellik Yarışması

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen "Sığır Güzellik Yarışması"nda dereceye giren hayvanlar belirlendi.

Yarışma, Kaymakamlık, Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ziraat Odası, Ticaret Borsası, Kırmızı Et Üreticileri Birliği, Biga Süt Üreticileri Birliği, Çanakkale Holstein Irkı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Çanakkale Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği ve Tarım Kooperatifleri Birliği iş birliğiyle, 125. yıl Mustafa Kemal Atatürk Köprüsü yanında yapıldı.

Hayvan sahipleri 26 buzağı tosun ve 10 düve ile iki kategoride yarıştı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feyzi Uğur'un başkanlığını yaptığı jüri üyeleri, hayvanları, tek tek kontrol edip görünüş, güzellik, bakım ve sağlık gibi özelliklerini değerlendirdi.

Törende konuşan Biga TSO Başkanı Şadan Doğan, ilçenin hayvancılıkta önemli yere sahip olduğunu belirterek, yarışmayı, bunu duyurmak ve hayvancılığı teşvik etmek amacıyla düzenlediklerini kaydetti.

Biga'da küçük aile işletmeciliği azalış gösterse de beslenen hayvan sayısında bir gerilemenin söz konusu olmadığını vurgulayan Doğan, "2017 yılı verilerine baktığımızda sığır sayımız 57 binden 65 bine çıktı. Bu da Biga hayvancılığının büyüdüğü anlamına geliyor." dedi

Konuşmanın ardından, hayvanları yarışmada birinci seçilen Çavuşköy'den Abdullah Balcı ve Balıklıçeşme köyünden Ercan Bartav, Cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

