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Biga’da aniden çıkan fırtına çatı uçurdu

23.06.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Biga ilçesinde aniden çıkan fırtına nedeniyle 4 katlı bir apartmanın çatısı uçtu.

Biga’da aniden çıkan fırtına çatı uçurdu

Olay, saat 16.45 sıralarında Biga ilçesi Şirintepe Mahallesi Bahar Sokak üzerinde meydana geldi. Aniden çıkan fırtına nedeniyle 4 katlı bir binanın çatısı uçtu.

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OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Çatı, park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü. Mahalle sakinleri durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Ekipler bölgeye gelerek temizleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Öte yandan, Sanayi Sitesi içerisinde bulunan park halindeki otomobilin üzerine de elektrik direği düşerken, bazı bölgelerde de fırtına ağaçların dallarını kırdı. (İHA)

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Çanakkale
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