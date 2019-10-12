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Biga İlçe Jandarma Komutanlığından uyuşturucuya af yok

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 13:20 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu ele geçirildi.4 Ekim tarihinde başlatılan ve şuana kadar da 115 kilogram ve 97 kök esrar i ele geçirilerek devam eden uyuşturucu operasyonu ile ilgili olarak şüpheli şahıs K.U.

Biga İlçe Jandarma Komutanlığından uyuşturucuya af yok

Çanakkale’nin Biga ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu ele geçirildi.
4 Ekim tarihinde başlatılan ve şuana kadar da 115 kilogram ve 97 kök esrar i ele geçirilerek devam eden uyuşturucu operasyonu ile ilgili olarak şüpheli şahıs K.U. yakalandı. Kendisinin başka şahıslarla da bağlantısı olduğu değerlendirilen yaklaşık 3 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda Geyikkırı köyünden M.N.D. ve Balıkesir’den de F.G. isimli şahıs evlerinde yakalandı. Yapılan ev araması sonucunda 22 kilogram esrar maddesi ve çeşitli esrar içiminde ve yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şahıslar Biga Jandarması tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Biga İlçe Jandarma Komutanlığı, operasyon kapsamında son bir haftada toplam 138 kilogram esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Biga İlçe Jandarma Komutanlığından uyuşturucuya af yok

Biga İlçe Jandarma Komutanlığından uyuşturucuya af yok

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