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Biga'da 24 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 09:43 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde bir minibüste  24 kaçak göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Biga'da 24 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde bir minibüste 24 kaçak göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Biga ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı geçişlere karşı mücadele kapsamında, dün saat 01.30 sıralarında kapalı kasa bir minibüsü durdurdu. Araç içinde yapılan kontrolde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak üzere Ayvacık'a gitme hazırlığında olan Orta Afrika uyruklu 10, Afganistan uyruklu 7, Kongo uyruklu 5, Tongo uyruklu 2 kaçak olmak üzere 24 kaçak göçmen yakalandı. Kapalı kasa araca öncülük eden iki araç içinde ise insan kaçakçılığı şüpheliler F.E., C.E. M.E. ve A.P. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ele geçirilen 24 can yeleğine el konuldu. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda şüpheliler, Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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Biga'da 24 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı

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