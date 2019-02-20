Biga'da 3,9 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) verilerine göre, bu akşam saat 22.48'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de merkez üssünü Biga'nın Çakırlı Köyü olarak belirttiği depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 10.7 kilometre olarak belirtildi.

