Biga'da 3,9 büyüklüğünde deprem

ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanlığı (AFAD) verilerine göre, bu akşam saat 22.48'de merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de merkez üssünü Biga'nın Çakırlı Köyü olarak belirttiği depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 10.7 kilometre olarak belirtildi.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum