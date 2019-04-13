Biga'da AK Partili Bülent Erdoğan göreve başladı

Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde Belediye Başkanı seçilen AK Partili Bülent Erdoğan, başkanlık görevini İsmail Işık'tan devralarak göreve başladı.

Biga ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Bülent Erdoğan, yüzde 49.79 oy oranıyla AK Parti'den Belediye Başkanı seçildi. İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Bülent Erdoğan, Biga Belediyesi'nde gerçekleştirilen devir teslim töreniyle görevi İsmail Işık'tan devraldı. Devir teslim töreninde, AK Partili Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Belediye Meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kesilen kurban ve yapılan duaların ardından partililere ve vatandaşlara seslenen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "70 günlük bir seçim kampanyası sürecimizi hep birlikte gerçekleştirdik. Bu yol hepimizin dedik. Daha önce yaptıklarımıza ve gelecek 5 yılda yapacağımız hizmetleri Biga halkımızla paylaştık. Dedik ki, 'en hassas kantar milletin kantarıdır. Biz de bu kantara çıktık ve nasip oldu.' Biga Belediye Başkanı olarak sizlerin bize vermiş olduğu destekle emanetiniz bugünden itibaren bizlere emanet. Emanetinizi canımız gibi, namusumuz gibi koruyacağıma sizlere ve tüm Biga halkına söz veriyorum. Seçimlerden önce dedi ki, 'Biga belediyesi şeffaf olacak, hesap verebilir olacak, gönül belediyeciliği ile hizmetlerimiz sürecek.' Biz bu sözlerimizin her zaman arkasındayız ve inşallah bu şekilde belediyeciliği Biga'da yaşatacağız. Artık seçimler bitti. Bize oy veren, vermeyen Bigalı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Vermeyenlere bir mesajımız var. Bugünden itibaren bize oy vermeyen hemşehrilerimizin oyuna talibiz. Bizi 5 yıl çok iyi takip etsinler. Projelerimiz belli, vaadetlerimiz belli. Biz şimdiden tüm Bigalı hemşehrilerimizin hizmetine talip olduğumuz gibi, 5 yıl sonraki oylarına da talibiz" dedi.

Konuşmanın ardından, AK Parti'den Biga Belediye Başkanı seçilen Bülent Erdoğan, Belediye Başkanlığı görevini İsmail Işık'tan devralarak göreve başladı.

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