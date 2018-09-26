Biga'da altyapı çalışmalarının tanıtımı yapıldı

Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçe Belediyesi tarafından geçtiğimiz Ağustos ayında yapımına başlanan ve şu ana kadar 7 kilometrelik bölümü tamamlanan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmalarının tanıtımı yapıldı. 2019 yılında tamamlanması planlanan 60 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmalarının 18 milyon TL'ye mal olacağı belirtildi.

Biga Belediyesi, ilçenin 100 yıl boyunca altyapı sorununu çözmek için kanalizasyon ve yağmur hattı projesini hazırladı. İller Bankası tarafından takibi gerçekleştirilen proje için Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı'ndan (JICA) 18 milyon TL kredi alındı. Çalışmalar geçtiğimiz Ağustos ayında başladı. Bugüne kadar 7 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları tamamlandı.

Biga ilçesinde Kasaplar Sokak'ta gerçekleştirilen çalışmaların tanıtım törenine, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Biga Kaymakamı Mustafa Can, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık, İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Ali Ekrem Ayti, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasu, partililer, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

'ALT YAPI SORUNU YAŞAMAYACAĞIZ'

Japonca hoşgeldiniz anlamına gelen, ‘Yōkoso’ kelimesiyle Japon heyeti selamlayarak konuşmasına başlayan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Japon dostlarımızın destekleriyle 2015 yılında Atıksu Arıtma Tesisi'mizi kullanıma açtık. Altyapı çalışmalarında işlerimizi kolaylaştıracak kanal açma aracı, kanal görüntüleme aracı, 2 iş makinası, 2 kamyon, 1 vidanjör, 1 kamyonet, 1 traktörü de yine Japon dostlarımızın destekleriyle belediyemize kazandıracağız. Bugün ise Biga'da 100 yıl boyunca altyapı sorunu yaşanmasının önüne geçecek 60 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmasının tanıtım törenini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 18 milyon liralık bir altyapı yatırımını Biga'mıza kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çalışmalara geçtiğimiz Ağustos ayı ortalarında başladık. Şuana kadar 7 kilometresini tamamladık. Kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmamız 2019 yılının Temmuz ayında tamamlanacak. 'Yaşanacak Şehir Biga' vizyonunun önemli bir aşaması olan çalışmamızda bizlere desteklerini esirgemeyen Japon dostlarımıza ve kıymetli Bigalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

'İKİ DEVLET TEK YÜREK'

Törende konuşmasının bir kısmını Türkçe olarak yapan Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, “Bugün burada bu çalışmanın başlamasından büyük mutluluk duyuyorum. Bu çalışma tamamlanınca Bigalıların günlük yaşamını destekleyen ve Türk-Japon dostluğunu simgeleyen yeni bir sembol olur umarım. Türk-Japon ilişkilerinin daha da gelişmesi için JİCA ile birlikte çalışacağız. Japonya ve Türkiye coğrafi olarak uzak ama, Japonya ve Türkiye iki devlet tek yürektir" diye konuştu.

'BOĞAZ KÖPRÜSÜ VE MARMARAY’A DA DESTEK OLDUK'

Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasu ise, “Sizlere biraz organizasyonumuz JİCA’dan bahsetmek istiyorum. JİCA Japonya’nın uluslararası işbirliğinden sorumlu kuruluşudur. Dünyanın farklı ülkelerinde daha çok insanın huzur içinde yaşayabilmeleri için birçok projeye destek vermektedir. Türkiye’de İstanbul Boğaz Köprüsü ve Marmaray Raylı Tüp Geçit projeleri gibi projelere destek verdik. Türkiye’nin bir deprem ülkesi olması sebebiyle afet yönetimi işbirliğine de ağırlık veriyoruz. Bu proje son yıllarda kayda değer bir ekonomik büyüme ve şehirleşme sergileyen Türkiye’de İller Bankası'nın işbirliğiyle 9 belediyeye yönelik kanalizasyon alt yapılarının geliştirilmesini desteklenmesi kapsamında olup Biga'da destek verdiğimiz projelerden biri de bugün temel atma programını gerçekleştirdiğimiz kanalizasyon ve yağmur suyu hattı inşaatıdır. Değerli Biga halkı, bu projenin yanında her bir Biga sakinin yaşadıkları şehri daha da güzelleştirmeye dair düşünce ve eylemlerinin Biga’nın cazibesini bir kat daha da arttıracağını umut ediyorum. Bu projenin Japonya’nın desteği olduğunu hatırlamanızı gönülden diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Biga için büyük öneme sahip olan 60 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmasının tanıtımı yapıldı. 7 kilometrelik kısmı tamamlanan kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmalarına Kıbrıs Şehitler Caddesi'nden start verildi. Ardından Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Takehiro Yasu'nun katılımıyla Biga Şehir Parkı'ndaki Türk-Japon Dostluk Anıtı açılışı gerçekleştirildi.

Türk-Japon dostluğunu ve işbirliğini simgeleyen anıt üzerinde; "Tarihi geçmişi 1890'lı yıllarda 587 Türk denizcinin şehit olduğu Ertuğrul Fırkateyni faciasında yaşanan kardeşlik ilişkilerine dayanan Türk-Japon dostluğunun günümüze yansıması olarak Japon Hükümeti ve JİCA-Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile gerçekleştirdiğimiz şehrimizin altyapısı için büyük önem taşıyan, günümüzde ve gelecekte halkımızın refah içerisinde yaşamasına katkı sağlayacak 'Belediye Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesislerinin Geliştirilme Projesi'ne desteklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimizi sunarız. Bu anıt taşı, bir araya gelmemiz ve dostluğumuzun devamı hatırasına dikilmiştir" ifadeleri, Japonca ve Türkçe olarak yer aldı.

Anıtın açılışının ardından Halk Pazarı ve Katlı Otopark'ı gezen Japon heyet, kendilerine ikram edilen mandalina, zeytin ve salçanın tadına baktı.