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Biga’da, Covid-19 nedeniyle 2 okulun açılması ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 15:06 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Turan ve Hamdibey Mahallesi’nde görülen yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeni ile geçtiğimiz günlerde karantina altına alınmıştı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Turan ve Hamdibey Mahallesi’nde görülen yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeni ile geçtiğimiz günlerde karantina altına alınmıştı. Bulaş riskini en aza indirmek için mahallede bulunan 2 okulda da eğitim ve öğretime 5 Ekim Pazartesi günü başlanacak.
Çanakkale’nin Biga ilçesinde 2 Eylül Çarşamba günü Turan ve Hamdibey Mahallesinde görülen Covid-19 nedeniyle 2 mahalle karantina altına alınmıştı. 14 günlük karantina sürecinin tamamlanmasına rağmen bazı adreslerde görülen pozitif vakalar üzerine Biga İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Osmangazi İlkokulu ile Şadan Doğan Anaokulu’nda eğitim ve öğretime başlama tarihinin 5 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.
Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçe Umum hıfzıssıhha Kurulu’nda; "1-Hamdibey-Turan Mahallelerinde bulunan öğrencilerimizin sağlığının korunması, bulaşma riskinin asgariye indirilmesi amacıyla Osmangazi İlkokulu ile Şadan Doğan Anaokulu’nda eğitim ve öğretime başlama tarihinin 05/10/2020’ye ertelenmesine, 2-Erteleme süreci boyunca Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretime başlaması ertelenen öğrencilere uzaktan eğitim yapılmasına, karantina sürecinin akabinde de bu öğrencilere telafi eğitimi verilmesine, Kararlarımızla ile ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususlarına;
Oybirliği ile karar verilmiştir” kararları alındı.

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