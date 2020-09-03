Biga’da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Kaza bugün saat 14.45 sıralarında Biga-Bandırma karayolu Şirinköy mevkiinde meydana geldi. Kenan Türk’ün kullandığı 17 KD 436 plakalı traktör, Şerafettin Dam idaresindeki 35 PNP 30 plakalı tırla çarpıştı.

O sırada kazayı gören 45 VN 779 plakalı kamyonun sürücüsü İsmail Çetin de, kazazedelere yardım etmek için karşı şeritte durdu. Kamyonun durduğunu göremeyen Ahmet Kahraman idaresindeki 16 R 3840 plakalı hafif ticari araç ise Mehmet Aydın’ın kullandığı 34 BNM 032 plakalı minibüs ile kamyona arkadan çarptı.

Kazada; Mehmet Aydın, Kenan Türk, Ömer Kahraman, İsmail Karagöz, Şerafettin Dam ve İsmail Çetin yaralanırken, Ahmet Kahraman olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Kahraman’ın cenazesi Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralılar ise Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Kamyon sürücüsü İsmail Çetin ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

