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Biga’da FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 15:06 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu öne sürülen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Çanakkale İlamat ve İnfaz Bürosu’nun 2020/4971 sayılı kararı ile ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ (FETÖ) suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında ‘aranıyor’ kaydı bulunan R.Ç.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu öne sürülen bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Çanakkale İlamat ve İnfaz Bürosu’nun 2020/4971 sayılı kararı ile ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ (FETÖ) suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında ‘aranıyor’ kaydı bulunan R.Ç. isimli şüpheli şahıs, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çanakkale’nin Biga ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. FETÖ şüphelisi R.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk dildi.

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