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Biga'da iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 15:09 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenerek yakalanan Batuhan Kemal Karaş (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Biga'daki iş yerlerinde son dönemde art arda hırsızlık olayları yaşanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Biga'da iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, iş yerlerinden hırsızlık yaptığı belirlenerek yakalanan Batuhan Kemal Karaş (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Biga'daki iş yerlerinde son dönemde art arda hırsızlık olayları yaşanması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis farklı tarihlerde hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin Batuhan Kemal Karaş olduğunu tespit etti.
Karaş, düzenlenen operasyona yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

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