Biga'da motosiklet hırsızlığına 3 gözaltı

Safiye TARI GÜNER/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Biga ilçesi Yeniçiftlik köyünde yaşayan B.E.' ye(55) ait motosiklet, evinin önünden çalındı. B.E. Biga İlçe Jandamra Komutanlığı'na motosikletinin çalındığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen C.K. (19), A.G. (17) ve M.A.'yı (17) kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

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