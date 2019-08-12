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Biga’da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 19:01 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerinin yanı sıra helikopterler de havadan müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Sarıkaya Taşocağı mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Biga’da orman yangını

Çanakkale’nin Biga ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerinin yanı sıra helikopterler de havadan müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Sarıkaya Taşocağı mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüyen yangına Biga ve Gönen Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, helikopterler de havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangının piknikçilerin yaktığı ateşten çıktığı iddia edilirken, alevlerine Eybekli köyüne doğru ilerleme tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Bölgedeki yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Biga’da orman yangını

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