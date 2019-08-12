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Biga'da orman yangını çıktı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 18:35 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde orman yangın çıktı.

Biga'da orman yangını çıktı (1)

Mustafa SUİÇMEZ- Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde orman yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
​Biga ilçesine bağlı Sarıkaya köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören köylüler Alo 177 Yangın İhbar Hattı'nı arayarak bilgi verdi. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken bölgeye orman işçileri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karadan 10 arazöz, havadan ise 3 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahale ediliyor.
Yangın bölgesine gelen Biga Kaymakam Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı AK Parti'li Bülent Erdoğan'da ekiplerden bilgi aldı. Yangına yakın bölgede bulunan Eybekli köyünün duman altında kalması ise köylüleri tedirgin etti.

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