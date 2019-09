Biga’da Sinan Akçıl ve Mustafa Yıldızdoğan’la ’kurtuluş’ coşkusu

Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü kapsamında düzenlenen konserde sahneye çıkan Sinan Akçıl ve Mustafa Yıldızdoğan, Bigalılara coşku dolu bir gece yaşattı.

Biga’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında 17 Eylül 2019 Salı akşamı Belediye Meydanı’nında konser verildi. Konserde ilk olarak sahne alan isim pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl oldu. Memleketi Biga olan ünlü sanatçı Sinan Akçıl, Biga’da verdiği ilk konserin heyecanıyla meydanı dolduran binlerce kişiye kurtuluş coşkusunu yaşattı. ‘Yüzyılın Aşkı’, ‘Şarttır’, ‘Tabi Tabi’ ve ‘Biri Bana Gelsin’ gibi birbirinden hareketli şarkılarını seslendiren Akçıl, hemşehrileri Bigalıların gönlünde taht kurdu. Bir ara sahneden inen Akçıl, hayranlarıyla selamlaştı.

"Biga benim için dünyadaki her yere fark atıyor"

Söylediği şarkıların yanı sıra sahne performansıyla da Bigalılardan tam not alan Sinan Akçıl, “Önümüzde araba devrildi, indik yardım ettik. O yüzden 45 dakika geciktim sizlerden çok özür diliyorum. Kendi memleketimde Bülent Erdoğan başkanımıza da alkış istiyorum. Tek telefonuyla ‘Sinan gel’ dedi, dedim gelirim. Çünkü peynir helvası, köfte yiyeceğim. Benim babam burada doğmuş, Gümüşçaylıyım ben. Babamın bu topraklardan gelip de önemli bir profesör olmasıyla gurur duyuyorum. Yarın Gümüşçay’da büyükbabam ve büyükannemin mezarlarını ziyaret edeceğim. Çok önemli bir an benim için. Biga benim için dünyadaki her yere fark atıyor” diye konuştu.