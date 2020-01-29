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Biga'da toplanan 1 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi Elazığ yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:39 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde mağdur olanlar için belediye tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan 1 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, bölgeye gönderildi.  Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Biga Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan battaniye, ısıtıcı, mont, bot, atkı, bere, kazak, çocuk bezi, bebek maması, kuru bakliyat, un, salça, tuz, sıvı yağ, tuvalet kağıdı, şampuan ve sabun gibi ihtiyaç malzemeleri, depremzedelere ulaştırmak üzere İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesiyle bölgeye gönderildi.

Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde mağdur olanlar için belediye tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan 1 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, bölgeye gönderildi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Biga Belediyesi tarafından düzenlenen yardım kampanyasında toplanan battaniye, ısıtıcı, mont, bot, atkı, bere, kazak, çocuk bezi, bebek maması, kuru bakliyat, un, salça, tuz, sıvı yağ, tuvalet kağıdı, şampuan ve sabun gibi ihtiyaç malzemeleri, depremzedelere ulaştırmak üzere İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesiyle bölgeye gönderildi.
Biga Belediyesi meydanında yardım TIR'ı için düzenlenen uğurlama törenine, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı AK Parti'li Bülent Erdoğan, Belediye Başkan Yardımcıları Nazım Hikmet Keskiner, Sıtkı Keçeci, Belediye Meclis Üyeleri, Biga ilçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, AK Parti Biga ilçe Başkanı Ahmet Şahin, Biga ilçe Müftüsü Ramazan Orhanlı, Belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Uğurlama töreninde, Biga ilçe Müftüsü Ramazan Orhanlı tarafından dua edildi.
Bigalı vatandaşların yardım kampanyasına yoğun bir ilgi gösterdiğini belirten Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Tüm Türkiye’de olduğu gibi bizler de Biga Belediyesi olarak Elazığ ve Malatya’daki kardeşlerimiz için yardım kampanyasını başlattık. Bigalı hemşerilerimiz, belde ve köylerimizdeki vatandaşlarımız da duyarsız kalmayarak yardımda bulundu. Hepsinden Allah razı olsun. Çok yoğun bir yardım talebi geldi. Yardım TIR'ımız metreküp olarak en yüksek hacimde bir TIR ama gelen yardımlar sığmadı. Yaklaşık yarım TIR daha yardım malzememiz kaldı. Kalan yardımları ise komşu ilçelerimizde yapılan yardım kampanyasıyla birleştirerek, kısa zamanda deprem bölgesine ulaştıracağız. Belediyemizin kampanyasına vatandaşlarımıza duyuran değerli basın mensuplarımıza, gelen yardımları ayrıştırarak sevk haline gelmesi için mesai kavramı gözetmeden gönülden çalışan belediye personelimize, yardımların deprem bölgesine gitmesi için bize TIR'ı tahsis eden mobilya şirketine çok teşekkür ediyorum. TIR şoförümüze hayırlı yolculuklar dileyerek, kazasız belasız bölgeye ulaşmasını temenni ediyorum. Rabbim bize bu tür acılar yaşatmasın. Tüm Türk milletinin başı sağ olsun" dedi.
Konuşmaların ardından yardım TIR'ı deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

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