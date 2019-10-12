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Biga'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 13:12 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Biga ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 Ekim tarihinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 115 kilogram kubar esrar ve 97 kök hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ele geçirilen uyuşturucularla ilgili düzenlediği 3 ayrı operasyonda K.U.'yu Akköprü köyünde saklandığı evden kaçmaya çalışırken, M.N.D.'yi de Geyikkırı köyünde yakaladı. M.N.D'nin evinde, jandarma narkotik köpeği 'Roket'in katılımıyla yapılan aramada 22 kilogram kubar esrar maddesi ile çok sayıda tabanca mermisi ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat bulundu. Üçüncü şüpheli F.G. ise Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı. Toplam 138 kilogram esrar ve 97 kök hint keneviri ele geçirilen operaysyonlarda yakalanan şüpheliler K.U., M.N.D. ve F.G. jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi.

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