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Biga'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 10:16 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3’ü, tutuklandı.

Biga'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3’ü, tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga ilçesi Karabiga beldesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, A.Ç., E.Z., S.K., U.K., Ö.M., S.E., İ.B., M.K. ve T.Ç. yakalandı. Operasyonda 9 kök Hint keneviri, 450 gram esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.Ç., S.K. ve U.K. 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında H.K. adlı kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Biga'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

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