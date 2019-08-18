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Biga'da yağmur nedeniyle göle dönen yolda botla dolaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 09:36 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi eski sanayi sitesinde sağanak nedeniyle oluşan su birikintisi üzerinde kürek çekerek deniz botuna binen kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesi eski sanayi sitesinde sağanak nedeniyle oluşan su birikintisi üzerinde kürek çekerek deniz botuna binen kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada ilgi çekti. Biga ilçesinde, sabah aniden başlayan sağanak sonrası eski sanayi sitesinde bazı dükkanların önünde su birikintileri oluştu. Bu sırada bir kişi deniz botuna binip kürek çekti. Eniz Özbahadır tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler ilgi çekerken, deniz botundaki kişinin arkadaşları, 'Şimdi bir araba çıkarsa' diye espri yaptı.

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