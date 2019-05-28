Biga'da yasa dışı tütün ve makaron satışına 1 gözaltı

Ayhan AKKAYA/BİGA (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde iş yerinde yasa dışı tütün ve makaron satışı yaptığı öne sürülen A.Ö. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde yasa dışı tütün ve makaron satışı yaptığı belirlenen A.Ö.'nün iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 71 bin 120 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron, 13 adet 1'er kiloluk poşet içerisinde üzerindeki bandrolleri kesilerek alınmış tütün, 67 kutu Sahte/ Geçersiz bandrol bulunan makaron ve bandrolsüz 150 kutu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ö., KOM Şube Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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