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Biga’daki orman yangını kontrol altına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 20:41 | Son Güncelleme

Çanakkale Biga ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.Sarıkaya Taşocağı mevkiindeki saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgedeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Biga’daki orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale Biga ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Sarıkaya Taşocağı mevkiindeki saat 17.00 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgedeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Gönen Belediyesi ve Biga Belediyesi itfaiye ekipleri anında müdahale etti. TOMA’lar bölgeye sevk edilirken, 11 arazöz, 4 greyder, 6 kepçe, 4 jandarma timi, 2 dozer karadan; 1 helikopter de alandaki yangın söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Yangında yaklaşık 3 hektar alan yandı. Söndürme çalışmalarına 250 personel katıldı. Biga jandarma ekipleri de çeşmelerden su taşıyarak yangına müdahale etti. Bölgeye gelen Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’da ekiplerden bilgi aldı.
Aralıksız sürdürülen çalışmalar sonrası orman yangını kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Biga’daki orman yangını kontrol altına alındı

Biga’daki orman yangını kontrol altına alındı

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