Bigadiç sanayi sitesindeki yangında 9'u hurda 11 araç yandı

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bigadiç ilçe sanayi sitesinde çıkan yangında 9’u hurda olmak üzere toplam 11 araç yandı.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Bigadiç Sanayi Sitesinde çıktı. Yangında, oto tamircisi olan Emin Karakazık’a ait hurda araçlar alev aldı. Sebebi henüz belirlenemeyen şekilde çıkan yangında 9’u hurda toplam 11 araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını iki saat süren çalışma sonunda söndürmeyi başardı. Yangın nedeniyle araçların lpg depoları patlarken, çevredeki işyeri sahipleri de korku dolu anlar yaşadı.
Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, yangının sebep olduğu maddi hasarın ise yapılacak olan inceleme ardından belli olacağı öğrenildi.
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