Bigadiç'te jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de Bigadiç ilçesinde jandarma tarafından yapılan ruhsatsız silah operasyonunda,1 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildi.

Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde, Akyar Mahallesi'nde ruhsatsız silah bulunduran kişilere ait yerler belirlendi. Savcılktan alınan arama kararının ardından Akyar mahallesinde arama yapan jandarma ekipleri, 1 ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli B.A. hakkında 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Rushatsız tüfekle yakalanan E.A., F.A., E.Ü. ve D.K. hakkında ise 2521 sayılı avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları ve av bıçaklarının yapımı, alımı, satımı ve bulundurulmasına dair kanuna muhalefet suçlamasıyla idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan Balıkesir genelinde ruhsatsız silah operasyonlarının süreceği bildirildi.

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