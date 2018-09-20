Bigadiç’te kan bağışçılarına madalya

Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Bigadiç ilçesinde en çok kan bağışında bulunanlara Türk Kızılayı Balıkesir Kan Merkezi tarafından altın, gümüş ve bronz madalya ile sertifika verildi.
Türk Kızılayı Balıkesir Kan Merkezi tarafından Bigadiç’te en çok kan bağışında bulunanlar ödüllendirildi. İlçe merkezinde kurulan seyyar kan toplama merkezi önünde düzenlenen törende 5 kişi altın, 7 kişi gümüş, 43 kişi ise bronz madalya ve sertifika ile ödüllendirildi. En çok kan bağışında bulunanlara ödüllerini veren Kan Merkezi doktorlarından Fatih Solak, Bigadiçlilerin kan bağışı konusunda duyarlı olduklarını söyledi. İlçelere ayda bir kere seyyar araçla giderek kan topladıklarını belirten Solak, Bigadiç’e ise ayda iki kere geldiklerini söyledi.
Bigadiç halkının kan bağışı konusunda duyarlı olduğunu ifade eden Solak, “Kan bağışı konusunda bazı vatandaşlarımızın çekinceleri oluyor. Hastalık bulaşabileceğini düşünüyorlar. Ama böyle bir risk yok. Kan alınan materyaller sadece bir kişide kullanılıyor ve sonrasında atılıyor. Kesinlikle kan bağışında hastalık bulaşma riski yoktur. Kan bağışı insan vücudunu da daha sağlıklı yapar” diye konuştu.
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