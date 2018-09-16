"Bigalı Kalesi" yeniden ayağa kaldırılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, restorasyon süreci devam eden Bigalı Kalesi'nin Çanakkale Savaşları sırasında bizzat cephenin içinde olmayan ancak cephe gerisinde işlev gören bir kale olduğunu hatırlattı.

Kaşdemir, çalışmaların geçen yıl 20 Ocak'ta başladığını, bu kapsamda kale içindeki genel temizlik çalışmalarının ardından restorasyon aşamasına geçildiğini belirtti.

Tarihi kalenin, bizzat Esat Paşa tarafından hizmete açıldığını ve savaş döneminde silah tamirhanesi gibi önemli bir görevde kullanıldığını anlatan Kaşdemir, "Burası aslında bir dönem haberleşmenin de merkeziymiş. Bildiğimiz kadarıyla 19. Tümen kurularak Gazi Mustafa Kemal Çanakkale'ye geldiğinde ilk görevlerinden bir tanesi, bu haberleşmenin merkezi olarak bildiğimiz Bigalı Kalesi'ni korumaktı. Bigalı Kalesi'nin böyle bir özelliği de var aslına bakacak olursak." diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı olarak bölgedeki müstesna topraklara olan borçlarını yaptıkları görevlerle ödemeye çalıştıklarını vurgulayan Kaşdemir, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz bu tarihi mekanda, bu müstesna topraklarda ecdadımızdan bize ne varsa emanet, yadigar kalan onların hepsini ele alıp ayağa kaldırarak gelecek kuşaklara aktarıp ziyarete açmak istiyoruz. Bu konuda epey mesafe aldık. Bigalı Kalesi bunlardan biri. Tarihi alan içinde devam eden çok sayıda restorasyon ve ihya çalışması sürüyor. Bölgeyi ziyarete gelen misafirlerimize ulaşımda da kolaylığı bulunan bir mekan yaratmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz."

Kaşdemir, Çanakkale'nin kaleleriyle ünlü bir şehir olduğuna işaret ederek, geniş kapsamda yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla Gelibolu Tarihi Alanı'nın daha ulaşılabilir bir hale geleceğini ve dünyanın en büyük açık hava müzelerinden birine dönüşeceğini sözlerine ekledi.

