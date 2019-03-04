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Bigalı Mehmet Çavuş törenle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 14:51 | Son Güncelleme

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nca gerçekleştirilen törende, 9’uncü Tümen, 27’inci Alay, 3’üncü Tabur ve 10’uncu bölükte görev yapan Çanakkale gazisi Bigalı Mehmet Çavuş anıldı.Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezinde düzenlenen törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Kaşdemir, “Çanakkale ruhunu her daim canlı tutan, o Çanakkale’nin evlatları, torunları, bu kahramanları unutmadığını her zaman ortaya koyabiliyorlar.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nca gerçekleştirilen törende, 9’uncü Tümen, 27’inci Alay, 3’üncü Tabur ve 10’uncu bölükte görev yapan Çanakkale gazisi Bigalı Mehmet Çavuş anıldı.
Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezinde düzenlenen törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaşdemir, “Çanakkale ruhunu her daim canlı tutan, o Çanakkale’nin evlatları, torunları, bu kahramanları unutmadığını her zaman ortaya koyabiliyorlar. Törenlerle, yaptığı konuşmalarla, çalışmalarla unutmadıklarını her zaman ortaya koyuyorlar. Çanakkale ruhunun da bu milletin evlatlarının göğsünde her zaman canlı olduğu ayan beyan ortada. Ne zaman vatan, millet istiklali tehlikeye düşse, Çanakkale ruhu ayağa kalkıp, vatanın o istiklalin tehlikede oluşuna el koyuyor. Bunun en son örneğini biz 15 Temmuz’da yaşadık. Nasıl Seyid Onbaşı o sırtında topu kaldırırken neleri hissetmişse, o 15 Temmuz’daki hainlerin, tankın karşısına duran adamda bize göre aynı şeyi hissetti” dedi.
Çanakkale ruhunun bu küçücük Yarımada’da ortaya çıktığını ifade eden Kaşdemir, “Vatanın ve milletin geleceğine el koyup, canını ortaya koymak adına bu insanlar cepheye koşmuşsa, 15 Temmuz’da da yine vatanın ve milletin istiklalini tehlikeden kurtarmak adına millet meydanlara koştu. Askeriyle, siviliyle, bürokratıyla, kaymakamıyla, valisiyle herkes meydanlardaydı. Tüm Türk milleti meydanlardaydı. Memleket ve vatan sevgisi, kutsal değerler sevgisi canından azizse bir insanın işte Bigalı Mehmet Çavuş gibi bir yürek, bir de kürek yeter. Ama imanlı bir yürek, vatan sevgisiyle dolu bir yürek ve milletin geleceğine kendini feda edebilecek cesarette bir yürek. Biz çok şükür Bigalı Mehmet Çavuş’ların her zaman bu milletin içerisinde var olduğunu gördük, görüyoruz” şeklinde konuştu.
Kur-an’ı kerim tilaveti ve şehitler için dua edildi. Daha sonra Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi içinde Bigalı Mehmet Çavuş Sergisi açıldı.

Bigalı Mehmet Çavuş törenle anıldı

Bigalı Mehmet Çavuş törenle anıldı

Bigalı Mehmet Çavuş törenle anıldı

Bigalı Mehmet Çavuş törenle anıldı

Bigalı Mehmet Çavuş törenle anıldı

Bigalı Mehmet Çavuş törenle anıldı

Bigalı Mehmet Çavuş törenle anıldı

Bigalı Mehmet Çavuş törenle anıldı

Bigalı Mehmet Çavuş törenle anıldı

Bigalı Mehmet Çavuş törenle anıldı

Bigalı Mehmet Çavuş törenle anıldı

Bigalı Mehmet Çavuş törenle anıldı

Bigalı Mehmet Çavuş törenle anıldı
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