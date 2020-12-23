Biga’nın İlyasalan köyü karantina altına alındı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı İlyasalan köyü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında on gün karantina altına alındı.

Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Mustafa Can başkanlığında toplanarak karar aldı. Yapılan açıklamada, "İlçemiz İlyasalan köyünde saptanan Yeni Koronovirüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek,toplum sağlığını korumak amacıyla,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27.ve 72. maddeleri doğrultusunda 23/12/2020 Çarşamba günü saat 00:00 dan itibaren 10 gün süreyle İlyasalan köyü için bir takım kısıtlamaların uygulanmasına karar verilmiştir. Köye giriş ve çıkışlar istisnalar dışında yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

