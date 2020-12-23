HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Biga’nın İlyasalan köyü karantina altına alındı

Biga’nın İlyasalan köyü karantina altına alındı

23.12.2020 11:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı İlyasalan köyü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında on gün karantina altına alındı.Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Mustafa Can başkanlığında toplanarak karar aldı.

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı İlyasalan köyü korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında on gün karantina altına alındı.
Biga İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Mustafa Can başkanlığında toplanarak karar aldı. Yapılan açıklamada, "İlçemiz İlyasalan köyünde saptanan Yeni Koronovirüs (Covid-19) vakalarının yayılımını engellemek,toplum sağlığını korumak amacıyla,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27.ve 72. maddeleri doğrultusunda 23/12/2020 Çarşamba günü saat 00:00 dan itibaren 10 gün süreyle İlyasalan köyü için bir takım kısıtlamaların uygulanmasına karar verilmiştir. Köye giriş ve çıkışlar istisnalar dışında yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Belediye başkanından korkutan açıklama: Faciaya doğru gidiyoruzBelediye başkanından korkutan açıklama: Faciaya doğru gidiyoruz
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Prof. Dr. Orhan Kural hayatını kaybetti

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Instagram'da çok farklı!

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Instagram'da çok farklı!

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

Koronavirüs aşısı olan Kemal Öztürk koronavirüse yakalandı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Hollanda'ya uçuş kısıtlaması kaldırıldı

Hollanda'ya uçuş kısıtlaması kaldırıldı

Çanakkale'de dehşete düşüren olay! Bebeği tuvalette doğurup çöpe attı, görüntüleri ortaya çıktı

Bebeği tuvalette doğurup çöpe attı, görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi

Hırsızlar sert kayaya çarptı! Anne-kız soygunu böyle engelledi

Canlı yayında ilginç anlar! Polisler de stüdyodakiler de şaşırdı

Canlı yayında ilginç anlar!

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan kuraklık açıklaması: Faciaya doğru gidiyoruz

Belediye başkanından korkutan açıklama: Faciaya doğru gidiyoruz

Son dakika! Can Dündar'ın cezası belli oldu

Can Dündar'ın cezası belli oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.