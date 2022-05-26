Bige Önal'dan sevgilisi Aras Bulut İynemli'ye tam destek: 'Atatürk' rolünün altından...

Atatürk dizisine hazırlık yapan Aras Bulut İynemli ve sevgilisi Bige Önal yürüyüş yaparken görüntülendi. Bir süre önce ayrılan ancak ayrılığa dayanamayan ikili barıştıktan sonra ilk kez görüntülendi.

'Atatürk' dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak olan İynemli, "Çok heyecanlıyım. Güzel bir hazırlık sürecim var. Pek ayrıntı veremiyorum. O role layık olmaya çalışıyorum. Bu proje teklifi bana ilk geldiğinde büyük bir onur duydum" dedi.

Bige Önal ise "Bir projeye hazırlanıyorum. Hatta şimdi provadan geliyorum. Ben Aras'ın 'Atatürk' rolünün altından kalkacağından çok eminim" diyerek sevgilisine destek verdi.

ALACAĞI ÜCRET GÜNDEMDE

Merakla beklenen Atatürk dizisinde Aras Bulut İynemli başrolde yer alıyor. Disney Plus’ın kısa bir süre sonra ekranlara taşıyacağı “Atatürk” dizisinde ücretler de kısmen belli oldu. Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli’nin bölüm başına 700 bin lira kazanacağı öne sürüldü.



