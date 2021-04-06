Bige Önal kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte unutulmaz futbolcu Erhan Önal'ın vefatı sonrası kızı Bige Önal'ın paylaşımı

Başarılı oyuncu Bige Önal’ın babası eski milli futbolcu Erhan Önal hayatını kaybetti. Vatandaşlar Bige Önal kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi soruların yanıtını araştıyor. Peki Galatasaray'ın unutulmazları arasına adını kazıyan Erhan Önal'ın kızı Bige Önal kimdir, nereli ve kaç yaşında?

BİGE ÖNAL KİMDİR?

1 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Bige Önal, 31 yaşındadır. Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal ve eski manken Mine Baysan’ın kızı olan Bige Önal, Özel St.Benoit lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitimine devam etmiştir. 28 Temmuz 2010 tarihinde TRT 1'de "Elde Var Hayat" adlı dizide Yeliz karakterini canlandıran Bige Önal, Emre Altuğ ve Rojda Demirer, Ahmet Kural, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerle oyuncularla birlikte oynama fırsatı bulmuştur. 2014 senesinde başrolünde Ayça Bingöl, Mete Horozoğlu, İlker Kızmaz ve Ekin Koç'un oynadığı "Benim Adım Gültepe" isimli dizide Nazlı karakterini canlandırmıştır.

2015 senesinde ise yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği, senaristliğini de Pınar Bulut Deren'in yazdığı "Maral:En Güzel Hikayem" adlı dizide Alara karakterini canlandırmıştır. Önal, şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisinde Selin karekterini canlandırmaktadır.