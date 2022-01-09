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  4. Bige Önal ve Aras Bulut İynemli aşkı tam gaz! "Her şey yolunda"

Bige Önal ve Aras Bulut İynemli aşkı tam gaz! "Her şey yolunda"

09.01.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bige Önal ve Aras Bulut İynemli yaz aylarında ayrılık kararı almıştı. İkili ayrılığa fazla dayanamayıp kısa sürede barıştı. Oyuncu Önal sevgilisiyle ilişkisine dair soru gelince aralarının iyi olduğunu açıkladı.

Bige Önal ve Aras Bulut İynemli aşkı tam gaz! "Her şey yolunda"

Bige Önal ve Aras Bulut İynemli aşkı tam gaz devam ediyor. Oyuncu Bige Önal sevgilisi Aras Bulut İynemli ile yaz aylarında ayrılmıştı. Çift ayrılığa çok fazla dayamadı ve yeniden barıştı.

Bige Önal önceki gün Zekeriyaköy’de köpeği ile aracına binerken görüntülendi. Güzel oyuncu sevgilisiyle ilgili “Barıştınız mı?” sorusuna da yanıt verdi.

Biga Önal oyuncu Aras Bulut İynemli ile ilişkisine dair “Her şey yolunda. Bir sıkıntımız yok. Her şey çok güzel gidiyor” diye cevap verdi.

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Aras Bulut İynemli Bige Önal
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