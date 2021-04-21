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Bihter Dumanoğlu yeniden Galatasaray'da

21.04.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray kulübünden yapılan açıklamada, daha önce de sarı-kırmızılı formayı giyen Bihter Dumanoğlu ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bihter Dumanoğlu yeniden Galatasaray'da

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı son olarak Yeşilyurt'ta oynayan Bihter Dumanoğlu'nu transfer etti.

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Galatasaray altyapısında yetişen 1995 doğumlu Bihter Dumanoğlu, 2013-2016 yılları arasında Galatasaray A takım forması giymişti. Ardından Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen genç libero, daha sonra kulübümüze geri dönmüştü. Çanakkale Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Yeşilyurt takımlarında forma giyen Bihter Dumanoğlu, Dünya Şampiyonu olan U23 Kadın Milli Takımımızın da kadrosunda yer almıştı. Bihter’e yuvasına yeniden hoşgeldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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