Bihter Yalçınsoy'u canice katletmişti! Acılı anne karara isyan etti... "Kızım bir kez daha öldü"

Cenazesi boşanacağı adliyeye getirilen 31 yaşındaki Bihter Yalçınsoy'un katili hakim karşısına çıktı. 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Rahman Yalçınsoy, haksız tahrik ve iyi hal indirimi ile 15 yıl hapse çarptırıldı.

"KIZIM BU KARARLA BİR KEZ DAHA ÖLDÜ"

Kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada Rahman Yalçınsoy'a yine aynı ceza verildi. Sabah'a konuşan acılı anne Gülay Yılmaz, "Katile ödül gibi ceza verdiler. Bu kararla kızım bir kez daha öldü. Kızımın katiline yine indirim çıkınca o anı yeniden yaşadım. Gözümü kapattığım her an ve her gece o anı yaşıyorum. İnsan hayatı bu kadar değersiz olamaz. Adalet vicdanları rahatlatmak içindir. Ancak bu karar vicdanımı rahatlatmadı. Acaba böyle bir olay evlatlarının başına gelse ne yaparlardı? Kesinlikle katile müebbet cezası verirlerdi. Kızımın kanı yerde kalmayacak. Hakkını sonuna kadar arayacağım" diye konuştu.

"BIÇAĞI KALBİNE SAPLADI"

Cinayet günü yaşananları anlatan Bihter Yalçınsoy’un kuzeni Dilay Yavaş ise cinayetin planlı olduğunu ifade ederek, “Önceleri ‘çok seviyorum, geri barışalım’ diye defalarca aradı, mesajlar attı. Sonra anlaşmalı boşanmaya ikna etti. Gitme dedik, vekaletini verip yapma dedik. Ama maalesef bizi dinlemedi. Bir şey yapmayacağını düşünüyordu. Girip koruma kararı çıkartacağını söyledi. Anlaşmalı bir şekilde boşanacağını söyledi. Biliyorduk, aklımıza gelen başımıza geldi. Bihter kapıyı açınca, kalbine bıçağı saplamış. Kasıtlı, bilerek, planlayarak, isteyerek oldu. Evlendiği günden beri huzursuzdu. Defalarca ayrılmak istedi. Dava için İzmir’e gitmişti, daha önce bir aydır Eskişehir’de kalıyordu. Ertesi gün saat 13.00’te davası vardı” diye konuşmuştu.