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Bijon anahtarlı hırsız kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 12:20 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen zanlı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre 10 Temmuz gecesi Aydınevler Mahallesi’nde bir ikametten 2 bin lira çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Bijon anahtarlı hırsız kaçamadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen zanlı, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre 10 Temmuz gecesi Aydınevler Mahallesi’nde bir ikametten 2 bin lira çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin olay yerinden kaçtığı motosikletin plakasını belirledi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikleti ve hırsızlık şüphelisini Kasaplar Mahallesi’nde kısa bir takibin ardından yakaladı. Polis tarafından gözaltına alınan A.A.Ç.’nin üzerinde 2 adet eldiven, 1 adet el feneri, 1 adet bijon anahtarı, 1 adet imitasyon kolye ucu ve 1,1 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak ve kullanmak suçundan adli işlem yapılan A.A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Manavgat Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak Alanya cezaevine teslim edildi.

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