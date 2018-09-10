HABER

BİK Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 17:44 | Son Güncelleme

BİK Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağrıldı

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu'nun yazılı basın sektöründe yaşanan ekonomik ve mali sıkıntıların çözüme kavuşturulması amacıyla 20 Eylül Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağrılması kararlaştırıldı.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, yazılı basının temel girdileri kağıt başta olmak üzere, kalıp, boya ve diğer sarf malzemelerinin fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artış ile döviz kurundan kaynaklı artışları görüşmek ve alınabilecek tedbirleri kararlaştırmak amacıyla BİK Genel Kurulu toplantıya çağrıldı.

BİK Yönetim Kurulu 7 Eylül Cuma günü toplanarak, yazılı basın sektöründe yaşanan ekonomik ve mali sıkıntıları görüştü.

Toplantıda, döviz kurundaki hareketlilik dışında ekstra artışların yaşandığı da göz önüne alınarak, BİK mevzuatı çerçevesinde sıkıntılı günlerin atlatılabilmesine dönük hangi adımların atılacağı tartışıldı.

Toplantı sonucunda, konunun çözüme kavuşturulması amacıyla 20 Eylül Perşembe günü BİK Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar verildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Astsubayı şehit eden terörist etkisiz hale getirildiAstsubayı şehit eden terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye, 2023'ten önce insansız savaş uçağı üretecekTürkiye, 2023'ten önce insansız savaş uçağı üretecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Basın İlan Kurumu (BİK) Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu toplantı Yazılı Basın

En Çok Okunan Haberler

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Murat Bardakçı'dan tasarruf tedbirleri alan Berat Albayrak'a: Sadrazamın kellesi gitti

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

Bankaların mevduata ödediği faiz 20,4 milyar lira arttı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "dolar" davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "dolar" davası

Eskişehir'de borcu olduğu restoranda pide yedikten sonra kavga çıkaran sanığa 8 yıl hapis!

Eskişehir'de borcu olduğu restoranda pide yedikten sonra kavga çıkaran sanığa 8 yıl hapis!

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

Zonguldak'ta sokak ortasına karşılaşan iki kadın önce öpüştü, ardından tekme tokat kavgaya tutuştu

Zonguldak'ta sokak ortasına karşılaşan iki kadın önce öpüştü, ardından tekme tokat kavgaya tutuştu

Bingöl'de Yona Dersim kod adlı terörist Erol Ulucan öldürüldü

Bingöl'de Yona Dersim kod adlı terörist Erol Ulucan öldürüldü

Türkiye, 2023'ten önce insansız savaş uçağı üretecek

Türkiye, 2023'ten önce insansız savaş uçağı üretecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.