BİK Genel Müdürü Duran:

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, kısa adı BEBKA olan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile birlikte düzenlenen “İnternet Haberciliğinin Gelişimi” projesinin sertifika töreni dolayısıyla geldiği Bursa’da, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’yı Basın Kültür Sarayı’ndaki BGC merkezinde ziyaret etti. Genel Müdür Duran “Basınımıza katkı sunmak için varız” mesajı verdi.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın Basın Kültür Sarayı’nı ziyaretine, BİK Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç ve Bursa Şube Müdürü Osman Başeğmez de eşlik etti. Kurum olarak basın sektörüne katkıda bulunmak için çalıştıklarını ifade eden Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, “Amacımız sektöre katkı sağlamak, istihdamı arttırmak, basın kuruluşlarına ve çalışanlarına destek olmak. Bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz. Ortak akıldan yanayız” dedi.

Basın İlan Kurumu’nun, gazetelere destek için kurulduğunu vurgulayan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, "Teknolojinin gelişmesi ve dijital haberciliğin gündeme gelmesi ile birlikte yazılı basın sıkıntılı bir döneme girdi. Kağıt fiyatlarından personel giderlerine kadar çeşitli sıkıntılar var. Bu sıkıntıların bilincindeyiz ve dönüşüm sürecinde başta eğitimler olmak üzere basına destek olacak çalışmaların içinde olacağız" diye konuştu.

Ziyaretten memnunluk duyduğunu ifade eden Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı da, Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin tarihçesine ve çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Toplam 567 üyesiyle Türkiye’nin en güçlü basın meslek örgütlerinden olan Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nin, Bakanlar Kurulu kararıyla “kamu yararına dernek” statüsünde çalıştığını ifade eden Kolaylı, üyelere doğum, vefat ve evlilik yardımı yapıldığını, ayrıca üyelerin üniversitede öğrenim görev çocuklarına burs verildiğini kaydetti.

Basın Kültür Sarayı’nın Bursa’ya kazandırılması sürecini de anlatan BGC Başkanı Nuri Kolaylı, “Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak 1997 yılında satın aldığımız arsayı kat karşılığı müteahhide vererek Basın Kültür Sarayı’nın yapımını sağladık. Basın Kültür Sarayı bünyesinde mülkiyeti Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne ait olan Kültür Bakanlığı onaylı Bursa Basın Tarihi Müzesi, Nilüfer Sahnesi, Uğur Mumcu Etkinlik Salonu, BGC Merkezi, BGC Lokali, sergi salonları, Nilüfer Belediyesi’yle birlikte oluşturduğumuz Akkılıç Kütüphanesi yer alıyor” dedi.

Ziyarette Bursa Basın Tarihi Müzesi’ni, Nilüfer Sahnesi’ni ve Akkılıç Kütüphanesi’ni de gezen Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Bursa Basının gücüne tanık olduğunu ifade ederek, yapılan çalışmalardan dolayı Nuri Kolaylı’yı tebrik etti.

