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BİK Genel Müdürü Karaca’nın annesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 17:28 | Son Güncelleme

BİK Genel Müdürü Yakup Karaca’nın annesi Emine Karaca'nın cenazesi, Kazlıçeşme'deki aile mezarlığına defnedildi

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Yakup Karaca’nın annesi Emine Karaca (92), son yolculuğuna uğurlandı.

Emine Karaca için, Sultangazi'deki Siteler Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Merhume Karaca'nın oğulları, BİK Genel Müdürü Yakup Karaca ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Karaca, törende taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma, Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Albayrak Grubu üst düzey yöneticileri ile yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu'nun yanı sıra, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

AA, cenaze törenine çelenk gönderdi.

Emine Karaca'nın naaşı, kılınan namazın ardından Zeytinburnu Kazlıçeşme'deki aile mezarlığında toprağa verildi.

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