BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, depremzedeleri ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, geçen hafta 6,8 büyüklüğünde depremle sarsılan Elazığ ve Malatya illerini ziyaret ederek, "Hepimizi üzen bir süreç yaşadık. Allah beterinden korusun. Biz Malatya Şube Müdürümüz ile ilk andan itibaren iletişim halinde olduk. Bölgedeki basın mensuplarının ilk andan itibaren ihtiyaçlarını nasıl sorduysak, bundan sonraki süreçte de basınımızın yanında olacağız." dedi.

BİK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Duran, Elazığ ve Malatya ziyaretinde, doğum yapan depremzede gazeteciyi de ziyaret ederek, hem geçmiş olsun dileğinde bulundu hem de tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİK Genel Müdürü Duran, bölge gazeteleriyle depremin ilk anlarından itibaren iletişimde olduklarını ve bilgi aldıklarını belirterek, sorumlu ve ahlaklı habercilik yapan gazetelere ve gazetecilere teşekkür etti.

Yerel basının bu üzücü olayda gösterdiği duyarlılığa vurgu yapan Duran, "Hepimizi üzen bir süreç yaşadık. Allah beterinden korusun. Biz Malatya Şube Müdürümüz ile ilk andan itibaren iletişim halinde olduk. Bölgedeki basın mensuplarının ilk andan itibaren ihtiyaçlarını nasıl sorduysak, bundan sonraki süreçte de basınımızın yanında olacağız. Depremin sıcaklığı içinde, arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken süreci bölgedeki temsilcilerimizle an be an takip ettik." ifadelerini kullandı.